كشف موقف الهلال من بيع غوستافو كويلار

كشفت الصحفية "ريسة سيمبليسيو" أن الهلال ينوي تجديد عقود لاعبيه الأجانب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق ستستثمر بكثافة خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحفية عبر حسابها في موقع "تويتر" إن إدارة الهلال لا تمانع في الاستغناء عن خدمات غوستافو كويلار.

وأشارت سيمبليسيو إلى أن كويلار لاعب محبوب للغاية في الهلال ولديه فترة أخيرة مهمة أمامه خلال هذا الموسم، وليس من خطط الهلال النظر في مقترحات للتعاقد مع اللاعب الآن.

وأفادت بأن الهلال يمكن أن ينظر في العروض المقدمة للتعاقد مع كويلار، إذا حصل على مبلغ يقدر بـ5 ملايين دولار أمريكي، وكذلك يمكنه التفكير في العروض المقدمة للبرازيلي ميشيل ديلغادو إذا حصل على عروض مناسبة.