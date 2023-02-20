كشف موقف الهلال من بيع غوستافو كويلار
كشفت الصحفية "ريسة سيمبليسيو" أن الهلال ينوي تجديد عقود لاعبيه الأجانب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق ستستثمر بكثافة خلال الموسم الجديد.
وقالت الصحفية عبر حسابها في موقع "تويتر" إن إدارة الهلال لا تمانع في الاستغناء عن خدمات غوستافو كويلار.
وأشارت سيمبليسيو إلى أن كويلار لاعب محبوب للغاية في الهلال ولديه فترة أخيرة مهمة أمامه خلال هذا الموسم، وليس من خطط الهلال النظر في مقترحات للتعاقد مع اللاعب الآن.
وأفادت بأن الهلال يمكن أن ينظر في العروض المقدمة للتعاقد مع كويلار، إذا حصل على مبلغ يقدر بـ5 ملايين دولار أمريكي، وكذلك يمكنه التفكير في العروض المقدمة للبرازيلي ميشيل ديلغادو إذا حصل على عروض مناسبة.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن فاسكو دا غاما وإنترناسيونال يتنافسان للتعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار خلال الموسم الجديد.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية رغبتها في ضم كويلار، أبرزها أتلتيكو مينيرو وكورنثيانز وفلومينينسي وغريميو وسانتوس وساو باولو، ولكن راتب اللاعب المرتفع جعل المفاوضات تتوقف بين الطرفين.
وكشفت تقارير برازيلية عن تنافس قوي بين العديد من أندية البرازيل للتعاقد مع ديلغادو لاعب الهلال بعد تألقه في كأس العالم للأندية، أبرزها بالميراس وغريميو وفلامنغو البرازيلية.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر، علما أن الهلال لعب مباراتين أقل.