ديلي ميل: تشيلسي يجري محادثات مع المدرب البرتغالي روبن أموريم

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن تشيلسي تحدث مع روبن أموريم، مدرب سبورتينغ لشبونة، في بحثه المستمر عن خليفة دائم لغراهام بوتر.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي مصمم بالفعل على عدم التسرع في اختيار المدرب الجديد، وأن تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا منحهم مزيدًا من الوقت والمجال لإجراء بحث شامل.

ويرتبط تشيلسي بالتعاقد مع جوليان ناغلزمان أو لويس إنريكي، وقد تم التحدث إليهما أيضًا.

ويُعتقد أن ناغلزمان على وجه الخصوص لديه قبول بين التسلسل الهرمي لتشيلسي.