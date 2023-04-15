ديلي ميل: تشيلسي يجري محادثات مع المدرب البرتغالي روبن أموريم
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن تشيلسي تحدث مع روبن أموريم، مدرب سبورتينغ لشبونة، في بحثه المستمر عن خليفة دائم لغراهام بوتر.
وأكدت الصحيفة أن تشيلسي مصمم بالفعل على عدم التسرع في اختيار المدرب الجديد، وأن تعيين فرانك لامبارد مدربا مؤقتا منحهم مزيدًا من الوقت والمجال لإجراء بحث شامل.
ويرتبط تشيلسي بالتعاقد مع جوليان ناغلزمان أو لويس إنريكي، وقد تم التحدث إليهما أيضًا.
ويُعتقد أن ناغلزمان على وجه الخصوص لديه قبول بين التسلسل الهرمي لتشيلسي.
ومع ذلك، هناك إعجاب بعمل أموريم (38 عامًا) في البرتغال، وقد عاد إلى رادار تشيلسي بعد أن كان سابقًا قبل تعيين بوتر في سبتمبر.
ويتولى أموريم تدريب سبورتينغ لشبونة منذ مارس 2020، بعد فترة وجيزة من قيادة سبورتينغ براغا، وقاد أموريم لشبونة للقبه الأول في الدوري منذ 2000 في عام 2021 والمركز الثاني الموسم الماضي.
كما فاز بثلاثة ألقاب في كأس الرابطة البرتغالية في الفترة التي قضاها في سبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا، كما قاد لشبونة إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي هذا الموسم حيث خسر 0/1 من يوفنتوس في الذهاب.
وفي نوفمبر من العام الماضي، وقع أموريم عقدًا جديدًا في سبورتينغ لشبونة يستمر حتى عام 2026 وأصر على أنه لن يكسر هذا الاتفاق ما لم يتم دفع قيمة فسخ العقد.
وفشل تشيلسي في التسجيل في أربع مباريات متتالية، وهو أسوأ سجل له أمام المرمى منذ عام 1993، أو الفوز بأي من آخر خمس مباريات.
وقال لامبارد، وهو أيضًا الهداف التاريخي للنادي: "الطريقة الوحيدة هي من خلال العمل الجاد والتركيز. الشيء الرئيسي الذي دفعني خلال مسيرتي هو رغبتي وقوة إرادتي".
وردا على سؤال عما إذا كان بيير أوباميانغ هو الحل، قال لامبارد: "الطبيعة التنافسية في الفريق للحصول على مكان في الفريق يجب أن تكون عالية في كل مركز".
وأوضح: "يجب على الجميع التنافس في التدريب وإثبات أنهم يستحقون مكانهم. يقول التاريخ إن لديه سجلًا رائعًا في تسجيل الأهداف، لذا سنرى".