الشعر الأبيض "يغزو" لحية بنزيما في أول ظهور بعد العودة لتدريبات الاتحاد (صور)

فتح ظهور النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي في تدريبات فريقه خلال المعسكر الإعدادي في إسبانيا المجال لسيل من التفاعلات على منصات التواصل بعد أن بدا هداف الاتحاد في مظهر جديد بلحيته التي غزاها الشيب.

ووصلت بعثة نادي الاتحاد إلى مدينة جيرونا الإسبانية، يوم الثلاثاء لخوض المرحلة الأولى من المعسكر التحضيري للموسم الجديد، فيما سيجري الفريق تدريباته تباعا قبل خوض عدد من المباريات الودية التحضيرية.

ويجري رفاق كريم بنزيما أول مباراة ودية أمام فنربخشه التركي يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري، على ملعب المونسيبال، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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كما أعلن الاتحاد عبر بيان رسمي عن مواجهة ودية ثانية تجمعه بنادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي، يوم السبت 26 يوليو الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُقام المباراة في البرتغال.

وخلال تدريبات الاتحاد اليوم الخميس، ظهر بنزيما بلحية كساها اللون الأبيض فيما بدا شارباه بارزين وكثيفين بشكل لم يتعود عليه النجم الفرنسي.

ونشر الاتحاد السعودي صورا من التحضيرات الأولى في معسكر جيرونا، حيث تصدرت صور كريم بنزيما بذلك المظهر الجديد منصات التواصل وشهدت تفاعلا من المتابعين سواء من عشاق النجم السابق لريال مدريد أو من مشجعي الاتحاد.

وقدم كريم بنزيما (37 عاما) موسما تاريخيا مع الاتحاد في العام الثاني لانضمامه للفريق إذ قاده للتتويج بالثنائية: الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويفتتح الاتحاد السعودي موسمه الجديد يوم 19 أغسطس المقبل، بإجراء منافسات كأس السوبر عندما يواجه النصر في نصف النهائي.

وتقام منافسات السوبر السعودي في هونغ كونغ بين 19 و23 أغسطس الجاري ويشارك فيها الاتحاد والهلال والنصر والقادسية.