أبطال الكلاسيكو السعودي.. 3 نجوم أذهلوا الجماهير في مباراة الأهلي والهلال

خطف 3 نجوم الأضواء في الكلاسيكو السعودي المثير بين الأهلي والهلال، بعدما انتهت المواجهة بتعادل درامي 3-3 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة شهدت إثارة استثنائية بعدما أنهى الهلال الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، سجل منها البرازيلي مالكوم هدفين وصنع الثالث لزميله تيو هرنانديز.

وفي ريمونتادا تاريخية قاد الإنجليزي إيفان توني فريقه الأهلي لعودة تاريخية بهدفين قرب النهاية، ساعده فيها الجزائري رياض محرز الذي لعب دورا محوريا بصناعة هدفين حاسمين.

الهلال رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع، متقدما بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما واصل الفريقان التعادل للمرة الثانية على التوالي، في وقت يتصدر فيه القادسية جدول الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

مالكوم.. الحاسم في الشوط الأول

النجم البرازيلي كان اللاعب الأبرز في صفوف الهلال خلال 61 دقيقة قضاها على أرض الملعب.

سجل هدفين، وصنع الثالث بتمريرة متقنة، وأرهق دفاع الأهلي بتحركاته. لمس الكرة 29 مرة، ومرر بدقة بلغت 82%.

كما أطلق 3 تسديدات على المرمى، لكنه أهدر فرصة خطيرة كانت كفيلة بقتل المباراة.

ونال مالكوم أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين بدرجة (9.4/10).

إيفان توني.. بطل العودة الأهلاوية

مهاجم الأهلي لعب المباراة كاملة وكان كلمة السر في العودة التاريخية. سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78، قبل أن يضيف هدف التعادل بضربة رأس قوية في الدقيقة 87 بعد تمريرة محرز.

سدد توني 4 مرات على المرمى، نجح في الفوز بـ5 مواجهات فردية (2 أرضية و3 هوائية)، ومرر بدقة بلغت 69% من أصل 13 محاولة. تقييمه بلغ (8.5/10).

رياض محرز.. الهادئ

النجم الجزائري لم يسجل لكنه كان وراء أخطر لحظات الأهلي، حيث لعب 90 دقيقة، ونجح في صناعة هدفين، أحدهما لتوني والثاني من ركلة ركنية حاسمة حولها دميرال لهدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

لمس الكرة 77 مرة، مرر بدقة 86%، صنع 8 فرص محققة، ونجح في 7 مراوغات من أصل 10 محاولات، كما نفذ 7 كرات طويلة نجح في إيصال 4 منها بشكل صحيح.

وحصل محرز على تقييم (7.9/10).

