10 بدلًا من 8.. اتحاد الكرة السعودي يجتمع لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصادرها، فإن مناقشات اليوم ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره ببضع مراحل للدراسة والحصول على مرئيات بعض الجهات التي لها صلة بالقرار، ليتم بعد ذلك الرفع إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.

وكان ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات إعلامية الشهر الماضي إنهم يدرسون زيادة اللاعبين الأجانب إلى 9 أو 10، ويتم مشاورة الأطراف المعنية بشكل متعمق.

وقال: "اللاعب الأجنبي يسهم في تطور اللاعب السعودي، ورأينا ذلك خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، لاعبو المنتخب السعودي الأقل مشاركة في دورياتهم، قدّموا إضافات للبطولة عالية جدًّا، تحديدًا أمام الأرجنتين وبولندا".