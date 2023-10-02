10 بدلًا من 8.. اتحاد الكرة السعودي يجتمع لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب
كشفت تقارير صحفية عن عقد اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، اجتماعًا، اليوم الاثنين، من أجل مناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن للمحترفين إلى 10 بدلًا من 8، وهو الحد الأعلى المعمول به حاليًّا.
وتنص لوائح الدوري السعودي للمحترفين على أحقية كل نادٍ في تسجيل 8 لاعبين أجانب للمشاركة في البطولات المحلية، ما جعل نادي الاتحاد يواجه أزمة في تسجيل جميع محترفيه غير المحليين.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصادرها، فإن مناقشات اليوم ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره ببضع مراحل للدراسة والحصول على مرئيات بعض الجهات التي لها صلة بالقرار، ليتم بعد ذلك الرفع إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.
وكان ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات إعلامية الشهر الماضي إنهم يدرسون زيادة اللاعبين الأجانب إلى 9 أو 10، ويتم مشاورة الأطراف المعنية بشكل متعمق.
وقال: "اللاعب الأجنبي يسهم في تطور اللاعب السعودي، ورأينا ذلك خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، لاعبو المنتخب السعودي الأقل مشاركة في دورياتهم، قدّموا إضافات للبطولة عالية جدًّا، تحديدًا أمام الأرجنتين وبولندا".
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة، برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.
ويملك التعاون 19 نقطة في المركز الثالث، ويأتي النصر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
بينما يحتل الاتفاق المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.