نواف العابد يرد على استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم (صورة)

أبدى نواف العابد لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، رضاه رغم استبعاده من قائمة "الأخضر" النهائية، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

واستبعد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، لاعبه المخضرم نواف العابد، والذي يعد أبرز الغائبين عن التشكيلة رغم ضمه في قائمة مبدئية خلال الاستعداد للنهائيات.

وقال العابد عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق "سناب شات": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، الحمد لله على كل حال".

وأضاف: "تمنيت أن أكون مع زملائي في آخر مونديال لي، وفخور وسعيد بكل ما قدمته طوال مسيرتي الكروية مع المنتخب، وأتمنى ألا أكون بخلت بتقديم أي جهد وتضحية تجاه الوطن الذي أعطاني الكثير".