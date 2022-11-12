نواف العابد يرد على استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم (صورة)
أبدى نواف العابد لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، رضاه رغم استبعاده من قائمة "الأخضر" النهائية، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
واستبعد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، لاعبه المخضرم نواف العابد، والذي يعد أبرز الغائبين عن التشكيلة رغم ضمه في قائمة مبدئية خلال الاستعداد للنهائيات.
وقال العابد عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق "سناب شات": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، الحمد لله على كل حال".
وأضاف: "تمنيت أن أكون مع زملائي في آخر مونديال لي، وفخور وسعيد بكل ما قدمته طوال مسيرتي الكروية مع المنتخب، وأتمنى ألا أكون بخلت بتقديم أي جهد وتضحية تجاه الوطن الذي أعطاني الكثير".
واستدعى رينارد المهاجمين فهد المولد، وصالح الشهري، والقائد سلمان الفرج، على رأس قائمة تضم 26 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر.
وأصرَّ المدرب الفرنسي على ضم المولد (28 عامًا) رغم إيقافه لفترة طويلة بسبب مخالفة قواعد المنشطات إذ يعد هداف الجيل الحالي والأكثر خوضًا لمباريات دولية.
كما ضم لاعب الوسط الفرج، الذي سجل في مرمى مصر في كأس العالم 2018، بعد تبدد الشكوك حول إصابته في لقاء ودي أمام آيسلندا قبل أيام، وكذلك الشهري العائد من إصابة طويلة.
وتبدأ السعودية مشوارها أمام الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي.
حراس المرمى: محمد العويس – محمد اليامي – نواف العقيدي.
مدافعون: سلطان الغانم – محمد البريك – عبد الإله العمري – علي البليهي – عبد الله مادو – حسان تمبكتي – سعود عبد الحميد – ياسر الشهراني.
لاعبو الوسط: سلمان الفرج – سالم الدوسري – عبد الإله المالكي – محمد كنو – عبد الرحمن العبود – سامي النجعي – هتان باهبري – ناصر الدوسري – علي الحسن – رياض شراحيلي – عبد الله عطيف.
الهجوم: صالح الشهري – فراس البريكان – هيثم عسيري – فهد المولد.