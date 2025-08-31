12 قتيلا على الأقل في غارة جوية للجيش السوداني على عيادة في دارفور

ضربة جزاء غير محتسبة.. خبير يحرج حكم مباراة الزمالك ووادي دجلة

ضربة جزاء غير محتسبة.. خبير يحرج حكم مباراة الزمالك ووادي دجلة
مباراة الزمالك ووادي دجلةالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 7:58 م

أشعل الحكم الدولي السابق محمد صلاح عبد الفتاح الجدل بعد تأكيده أن الزمالك حُرم من ركلة جزاء أمام وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك أولًا في الدقيقة العاشرة عن طريق ناصر ماهر، بعدما استغل خطأً دفاعيًا من كمال أبو الفتوح مدافع دجلة، لينفرد بالمرمى ويسكن الكرة الشباك. 

وبعد دقائق قليلة، تعرض شيكو بانزا لعرقلة داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم محمود بسيوني أشار باستمرار اللعب، فيما رفض حكم الفيديو وائل فرحان التدخل.

واعتبر عبد الفتاح أن حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء مستحقة نتيجة الدفع والعرقلة من مدافع دجلة.

 

ضربة جزاء الزمالك أمام وادي دجلة

 

 

 

