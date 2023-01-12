بعد تسجيله هدفا بكأس الخليج.. الشرطة تلغي أمرا بالقبض على أسو رستم مهاجم العراق
أصدرت مديرية شرطة السليمانية أمرا بإلغاء أمر القبض على أسو رستم مهاجم المنتخب العراقي الصادر من شرطة السليمانية كونه ضابط وترك عمله والتحق بنادي كويتي بدون موافقة. وذلك بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
وأضافت الوكالة في موقعها على الإنترنت أن المديرية منحت رستم إجازة لمدة عام وتم إلغاء الاجراءات القانونية بحقه وذلك بعد تسجيله هدفا في الفوز 2-صفر على السعودية في خليجي 25 يوم الاثنين الماضي.
وفاز المنتخب العراقي 2-صفر على السعودية على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن سلطنة عُمان فيما تجمد رصيد السعودية عند ثلاث نقاط مع احتلال اليمن للمركز الأخير دون نقاط.
ويعمل رستم البالغ عمره 28 عاما في شرطة الغابات بإقليم كردستان ، والتحق بتجربة احترافية في السالمية الكويتي قبل أن يستدعى للمنتخب المشارك في خليجي 25 بالبصرة.
وسجل اسو الهدف الاول في مسيرته الدولية بمرمى السعودية في اللقاء الذي تحت أمطار غزيرة بالبصرة وانتهى بفوز العراق بهدفين دون رد.
ويلعب المنتخب العراقي في الجولة المقبلة يوم الخميس ضد اليمن فيما يلعب منتخب السعودية ضد عمان في ختام مباريات دور المجموعات.
ويحتاج "أسود الرافدين" للفوز على اليمن لضمان صدارة المجموعة ومواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تضم البحرين وقطر والكويت والإمارات.
وأبدى الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للعراق قلقه من "تطور" منتخب اليمن الذي كاد أن يحقق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج قبل الخسارة بصعوبة 3-2 أمام عُمان في الجولة الثانية.
وتبقى الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة بين العراق وعُمان والسعودية.