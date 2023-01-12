بعد تسجيله هدفا بكأس الخليج.. الشرطة تلغي أمرا بالقبض على أسو رستم مهاجم العراق

ويعمل رستم البالغ عمره 28 عاما في شرطة الغابات بإقليم كردستان ، والتحق بتجربة احترافية في السالمية الكويتي قبل أن يستدعى للمنتخب المشارك في خليجي 25 بالبصرة.

وسجل اسو الهدف الاول في مسيرته الدولية بمرمى السعودية في اللقاء الذي تحت أمطار غزيرة بالبصرة وانتهى بفوز العراق بهدفين دون رد.

ويلعب المنتخب العراقي في الجولة المقبلة يوم الخميس ضد اليمن فيما يلعب منتخب السعودية ضد عمان في ختام مباريات دور المجموعات.

ويحتاج "أسود الرافدين" للفوز على اليمن لضمان صدارة المجموعة ومواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تضم البحرين وقطر والكويت والإمارات.

وأبدى الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للعراق قلقه من "تطور" منتخب اليمن الذي كاد أن يحقق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج قبل الخسارة بصعوبة 3-2 أمام عُمان في الجولة الثانية.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة بين العراق وعُمان والسعودية.