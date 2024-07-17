حسم حارس مرمى الترجي التونسي معز بن شريفية بشكل نهائي موقفه من الانتقال للنادي الإفريقي وذلك رغم اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمصادر مقربة من النادي الإفريقي، الذي يعتبر الغريم الأزلي للترجي التونسي، فإن بن شريفية الذي كان توصل لاتفاق مع مسؤولي الإفريقي لتوقيع عقد مدته سنتان، رفض في نهاية المطاف التوقيع واعتذر من مسؤولي الفريق الأحمر والأبيض.

وانتهى عقد معز بن شريفية (33 عامًا) مع الترجي في يونيو الماضي بعد ما يقارب من 14 عامًا قضاها في فريق باب سويقة وأحرز خلالها العديد من الألقاب من بينها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات.

ووفقًا لمصادر موثوقة، تراجع بن شريفية عن التوقيع مع النادي الإفريقي بعد أن وردت معلومات تفيد أنه سيكون خيارًا ثانيًا بالنسبة للمدرب الفرنسي الجديد ديفيد بيتوني ومساعده، الحارس الدولي السابق علي بومنيجل.

وتداولت المصادر ذاتها أن المدرب المساعد علي بومنيجل هو من سيختار الحارس الأساسي الذي سيحمي شباك الإفريقي في الموسم المقبل، فيما راجت أنباء عن منح الثقة للحارس الحالي للنادي معز حسن.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من مشجعي النادي الإفريقي رفضوا التعاقد مع بن شريفية مبررين ذلك بأن الحارس الدولي السابق قضى الموسم الماضي كله على مقاعد البدلاء بعد صعود الحارس الشاب أمان الله مميش وانتزاعه ثقة مدربه لحماية مرمى الترجي.