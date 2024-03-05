ليفربول يستهدف شابًّا مغربيًّا

ويخطط مسؤولو ليفربول لضم آيت بودلال، لاعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وعميد ناشئي المغرب، بعدما قدم أداءً لافتًا مع منتخب بلاده، إذ تألق في كأس أمم أفريقيا للناشئين 2023، وكان اللاعب المغربي الوحيد في التشكيلة المثالية للمسابقة.

وكشفت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن اللاعب المولود في السادس عشر من أبريل 2006، يحظى بمتابعة خاصة من ليفربول الذي يضعه على لائحة المواهب التي يعتزم التعاقد معها وضمها إلى فئات الشباب لمزيد تكوينها وبهدف الاستفادة منها.