ليفربول يستهدف شابًّا مغربيًّا

ليفربول يستهدف شابًّا مغربيًّا
أبدى نادي ليفريول الإنجليزي اهتمامه بالمدافع الواعد لمنتخب ناشئي المغرب عبد الحميد آيت بودلال، الذي تألق بشكل لافت مع "أشبال الأطلس" في كأس العالم لأقل من 17 عامًا في أندونيسيا، وقبلها في كأس أمم أفريقيا بالجزائر العام الماضي.
ويخطط مسؤولو ليفربول لضم آيت بودلال، لاعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وعميد ناشئي المغرب، بعدما قدم أداءً لافتًا مع منتخب بلاده، إذ تألق في كأس أمم أفريقيا للناشئين 2023، وكان اللاعب المغربي الوحيد في التشكيلة المثالية للمسابقة.
وكشفت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن اللاعب المولود في السادس عشر من أبريل 2006، يحظى بمتابعة خاصة من ليفربول الذي يضعه على لائحة المواهب التي يعتزم التعاقد معها وضمها إلى فئات الشباب لمزيد تكوينها وبهدف الاستفادة منها.
وأحرز آيت بودلال، الذي يشغل مركز قلب الدفاع، هدفين في تلك البطولة، الأول خلال الفوز على جنوب أفريقيا (2 ـ 1) في دور المجموعات، والثاني في المباراة النهائية التي خسرها المغاربة أمام المنتخب السينغالي (2ـ 1).