ليس مبابي فقط.. 3 صراعات تحسم قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة
اقترب موعد مواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، التي تقام، مساء اليوم الأربعاء، وهي فرصة عظيمة للبلوغرانا لقلب مسيرتهم المتعثرة في بطولة اعتادوا فيها على مواجهة الصعاب.
ويواجه الفائز من الفريقين الفائز من المباراة الأخرى بين فريقي أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، وذلك في نصف النهائي.
وعلى الرغم من اعتماد كل من برشلونة وباريس سان جيرمان على العديد من اللاعبين الشباب هذا الموسم، إلا أن جودة هذه المباراة متوقعة أن تكون عالية للغاية.
فيما ستكون مباراة قوية ومحتدمة بين فريقين مميزين، لذلك ألقى موقع "barcauniversal" الضوء على المواجهات الفردية الثلاثة التي يمكن أن تحدد نتيجة هذه المواجهة المرتقبة.
أراوخو وكوندي ضد كيليان مبابي
سيكون نجاح برشلونة في إيقاف كيليان مبابي محوريًا في تحديد فرصهم في التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وسيضطر لاعبو البارسا إلى توخي الحذر، إلا أن لدى الكتالونيين دفاعًا قويًا يعتمدون عليه هذه المرة: جوليس كوندي ورونالد أراوخو.
وستتطلب قدرة مهاجم باريس سان جيرمان ليس فقط السيطرة في المواجهات الفردية ولكن أيضًا على استغلال المساحات خلف دفاع الخصم من خلال الركض في الوقت المناسب، من مدافعي الفريق الكتالوني وتتبع تحركاته بدقة.
ومع ذلك، فإن ما يخشى منه برشلونة أكثر هو قدرة مبابي على التسجيل، لقد سجل ستة أهداف في ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا حتى الآن وسجل 24 هدفًا مذهلًا في 26 مباراة في الدوري الفرنسي.
وقال كوندي قبل المباراة عن كيفية إيقاف كيليان: "سنرى ما سيقرره المدرب، وأعرف مبابي جيدًا لأننا لعبنا معا في منتخب فرنسا، وهو لاعب يصنع الفارق، وسنحاول إيقافه، فهو أكثر من مجرد لاعب".
بينما يعتبر الأوروغواياني أراوخو، أكثر مدافعي برشلونة قوة وقد تألق رفقة باو كوبارسي بجانبه منذ اقتحامه التشكيلة الأساسية، علاوة على ذلك، يفضل أراوخو كمُدافع مُتقدم استخلاص الكرة قبل وصول المهاجم إلى منطقة خطيرة.
لامين يامال ضد نونو مينديز ولوكاس بيرالدو
على الجانب الآخر، لا يُشكّل مكان لامين يامال في التشكيلة الأساسية لبرشلونة أي قلق، يعتبر الجناح البالغ من العمر 16 عامًا أحد الأسباب الرئيسة وراء تحسن مستوى الفريق، ويتوق يامال أخيرًا إلى افتتاح رصيده التهديفي في أوروبا.
ومع ذلك، فإن التحديات أمامه ستزداد صعوبة، ففي مواجهة باريس سان جيرمان، من المرجح أن يكون المدافعان اللذان سيحاولان الحد من تأثيره هما نونو مينديز ولوكاس بيرالدو.
غالبًا ما يتم تجاهل براعة نونو الدفاعية بسبب تحركاته الهجومية الرائعة، لكنه لا شك سيكون واحدًا من أكبر التحديات التي سيواجهها يامال في الخط الخلفي.
كما أن تفكير بيرالدو الدفاعي جيد، وقد برز كواحد من أبرز المدافعين البرازيليين الشباب.
بالتأكيد سيواجه يامال صعوبة كبيرة، ولكن حتى لو تم احتواء مراوغاته إلى حد ما، فإن اللاعب الشاب يقدم الكثير في الملعب.
عثمان ديمبلي ضد رافينيا وجواو كانسيلو
ليس المدرب السابق للفريق لويس إنريكي هو الوجه المألوف الوحيد لبرشلونة اليوم، إذ سيشارك الجناح السابق عثمان ديمبلي أيضًا في المباراة؛ مما يحيي ذكريات قديمة ويحتدم الصراع مع لاعبين تقاسم معهما غرفة خلع الملابس ذات يوم.
سيواجه ديمبلي اثنين من زملائه السابقين على الجناح، وهما رافينيا وجواو كانسيلو. على الرغم من أن الثنائي معروفان في الأساس باللعب في الجهة اليمنى، إلا أنهما قدما أداءً استثنائيًا على الجانب الأيسر خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وسيضطر برشلونة إلى التأكد من عدم ترك ديمبلي معزولًا تمامًا حتى يتمكنوا من إبطال خطورته.
تتشابه خصائص ديمبلي كثيرًا مع لامين يامال، ولكن بسبب خبرته على الساحة الأوروبية، يمكن أن يكون واحدًا من أكثر اللاعبين المؤثرين، وهو ما أشار إليه تشافي خلال المؤتمر الصحفي.
سجل النجم الفرنسي هدفين فقط في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، إلا أن مهاراته في صناعة الفرص وقيمته كحل في الهجمات المرتدة تجعله مصدر خطر كبير.