ليس مبابي فقط.. 3 صراعات تحسم قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة

اقترب موعد مواجهة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، التي تقام، مساء اليوم الأربعاء، وهي فرصة عظيمة للبلوغرانا لقلب مسيرتهم المتعثرة في بطولة اعتادوا فيها على مواجهة الصعاب.

ويواجه الفائز من الفريقين الفائز من المباراة الأخرى بين فريقي أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، وذلك في نصف النهائي.

وعلى الرغم من اعتماد كل من برشلونة وباريس سان جيرمان على العديد من اللاعبين الشباب هذا الموسم، إلا أن جودة هذه المباراة متوقعة أن تكون عالية للغاية.

فيما ستكون مباراة قوية ومحتدمة بين فريقين مميزين، لذلك ألقى موقع "barcauniversal" الضوء على المواجهات الفردية الثلاثة التي يمكن أن تحدد نتيجة هذه المواجهة المرتقبة.