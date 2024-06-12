القادسية ينقض على نجم الهلال

وعاد القادسية، مجددًا، إلى دوري المحترفين السعودي "روشن"، بعدما تصدّر ترتيب دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، في الموسم الماضي.

وكان محمد كنو قد صرح، في وقت سابق، بأنه قد يرحل عن الهلال، بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل مستمر.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي القادسية وضعت محمد كنو، على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

ويسعى نادي القادسية إلى إبرام صفقات قوية في الموسم الجديد، بعد الصعود إلى دوري روشن وتتويجه بطلًا لدوري يلو الدرجة الأولى في الموسم الماضي.