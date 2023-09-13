للمرة التاسعة في تاريخها.. مصر تفوز على الجزائر 3-1 وتتوج بلقب أمم أفريقيا للكرة للطائرة

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1، يوم الإثنين الماضي، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبي بنتيجة 3-2.

وحصد المنتخب الليبي المركز الثالث بالفوز على الكاميرون 3-1، في وقت سابق اليوم، لتتأهل ليبيا لبطولة العالم المقبلة بصحبة مصر والجزائر.