للمرة التاسعة في تاريخها.. مصر تفوز على الجزائر 3-1 وتتوج بلقب أمم أفريقيا للكرة للطائرة
توج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه في المباراة النهائية، اليوم الأربعاء، على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1.
منتخب مصر تأهل إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1، يوم الإثنين الماضي
واسترد منتخب مصر للطائرة اللقب الغائب عنه منذ ثماني سنوات، وذلك على أرضه ووسط جماهيره على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متفوقا بنتيجة 25-22، وواصل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-18.
ونجح المنتخب الجزائري في الفوز بالشوط الثالث 25-20، قبل أن يفوز منتخب مصر بالشوط الرابع 25-22.
وكان منتخب مصر قد تأهل إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1، يوم الإثنين الماضي، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبي بنتيجة 3-2.
وحصد المنتخب الليبي المركز الثالث بالفوز على الكاميرون 3-1، في وقت سابق اليوم، لتتأهل ليبيا لبطولة العالم المقبلة بصحبة مصر والجزائر.