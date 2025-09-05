logo
رياضة

بث مباشر لمباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس العالم

بث مباشر لمباراة المغرب والنيجر في تصفيات كأس العالم
تدريبات منتخب المغربالمصدر: حساب منتخب المغرب على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 6:31 م

يواجه منتخب المغرب نظيره النيجر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

ويطمح "أسود الأطلس" إلى حسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، حيث يتصدرون المجموعة برصيد 15 نقطة، في وقت تشهد فيه المباراة اهتمامًا جماهيريًّا واسعًا.

أخبار ذات علاقة

طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين

بعد حصد لقب الشان.. هل يخطف السكتيوي منصب الركراكي في منتخب المغرب؟

  

أخبار ذات علاقة

المنتخب المغربي للمحليين

هدف خرافي.. منتخب المغرب يطيح بمدغشقر ويتوّج بكأس إفريقيا للمحليين (فيديو)

ويحتاج المنتخب المغربي للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من المونديال الذي تستضيفه أمريكا الشمالية.

 

 

 

وتتابع "إرم نيوز" في السطور المقبلة تفاصيل مواجهة المغرب والنيجر في تصفيات مونديال 2026.

انطلاق أحداث الشوط الأول.

الدقيقة 2: سيطرة جيدة من منتخب النيجر ودفاع قوي من النيجر.

الدقيقة 13: تدخل قوي من لاعب النيجر على حكيمي والحكم يشهر له الكارت الأصفر.

الدقيقة 20: هدف ملغي للنيجر بداعي التسلل.

 

 

الدقيقة 23: صمود دفاع النيجر حتى الآن أمام هجمات منتخب المغرب.

الدقيقة 30: إسماعيل الصيباري يضع المغرب في المقدمة بهدف أول.

 

 

الدقيقة 34: محاولات من النيجر لاختراق دفاع المغرب ولكن سفيان مرابط يقف لهم بالمرصاد.

الدقيقة 38: إسماعيل الصيباري يسجل الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من أشرف حكيمي.

 

الدقيقة 42: تصويبة قوية من حكيمي يتصدى لها حارس النيجر.

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب على النيجر "2-0".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC