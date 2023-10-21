ترتيب الدوري السعودي: ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على الخليج والانفراد بالصدارة (فيديو)

وبمجرد انطلاق صافرة البداية، هيمن الهلال على مجرياتها وأهدر عدة فرص، قبل أن يفتتح ميتروفيتش التسجيل بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة، بينما اعتمد الخليج على الهجمة المرتدة التي كادت أن تباغت المتصدر.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا؛ إذ استمرت هيمنة الهلال على المباراة، وإن زادت خطورة الخليج في بعض الفترات، دون أن يتمكن كلا الطرفين من تغيير النتيجة، رغم أن سالم الدوسري لاعب الهلال هز الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.