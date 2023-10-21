ترتيب الدوري السعودي: ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على الخليج والانفراد بالصدارة (فيديو)
قاد ألكسندر ميتروفيتش الهلال للفوز 1-صفر على ضيفه الخليج، ليحقق فوزه الثالث على التوالي في صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة.
وبمجرد انطلاق صافرة البداية، هيمن الهلال على مجرياتها وأهدر عدة فرص، قبل أن يفتتح ميتروفيتش التسجيل بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة، بينما اعتمد الخليج على الهجمة المرتدة التي كادت أن تباغت المتصدر.
ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا؛ إذ استمرت هيمنة الهلال على المباراة، وإن زادت خطورة الخليج في بعض الفترات، دون أن يتمكن كلا الطرفين من تغيير النتيجة، رغم أن سالم الدوسري لاعب الهلال هز الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 26 نقطة من عشر مباريات بفارق ثلاث نقاط أمام التعاون ثاني الترتيب، الذي تعادل 1-1 مع الاتحاد ثالث الترتيب، في وقت سابق اليوم.
وفي مباراة أخرى بالتوقيت نفسه، فاز الفتح 4-1 على ضيفه أبها.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: