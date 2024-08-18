يفتتح فريق الأهلي بنغازي الليبي، مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة قوية أمام الهلال السوداني في ذهاب الدور التمهيدي الأول من البطولة الأفريقية لموسم 2024-2025.

وتقام مباراة الأهلي بنغازي ضد الهلال السوداني في ملعب "استاد شهداء بنينا"، بمدينة بنغازي في ليبيا.

ويدخل التونسي لسعد الدريدي مدرب نادي الأهلي بنغازي المباراة، متسلحًا بالدعم الجماهيري، فيما يأمل نادي الهلال تحقيق نتيجة إيجابية قبيل مباراة العودة.

موعد مباراة الأهلي بنغازي ضد الهلال السوداني

ومن المقرر أن تطلق صافرة بداية مباراة أهلي بنغازي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب "استاد شهداء بنينا".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي بنغازي ضد الهلال السوداني.

سيتم بث المباراة على قناة الوسط الليبية WTV، عبر القمر الصناعي نايل سات.