معركة مباشرة بين فينيسيوس ورودري

تحت عنوان "بطولة يورو 2024 تضع رودري في صراع مباشر مع فينيسيوس جونيور على الكرة الذهبية"، رصدت صحيفة "ماركا" في تحليل لها التنافس الكبير لاقتناص الجائزة المرموقة.

وتقررت إقامة حفل الكرة الذهبية 2024، يوم 28 أكتوبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيتم الكشف عن المرشحين للجوائز في 4 سبتمبر المقبل، على أن يقام الحفل الشهر التالي.

وتعد الكرة الذهبية الجائزة الأهم على المستوى الفردي، والتي يسعى كل لاعب إلى تحقيقها، استنادًا للإنجازات الفردية والجماعية التي قدمها.

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وقالت الصحيفة، إن "الأداء الرائع الذي قدمه رودري، نجم إسبانيا ومانشستر سيتي، في بطولة كأس الأمم الأوروبية كان سببًا ليس فقط في اختياره كأفضل لاعب في البطولة، ولكن أيضًا في حدوث قفزة نوعية هائلة في التوقعات الخاصة بمن سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024".

وأضاف التقرير: "ومع انتهاء الموسم زادت فرص اللاعب بشكل كبير بفضل الأداء المميز في ختام البطولة، والآن، أصبح رودري قريبًا جدًا من فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في التوقعات للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

وأشارت الصحيفة إلى أن "حصول رودري على لقب أفضل لاعب في البطولة من قَبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عزز مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم، كما قدم أداءً مميزًا مع مانشستر سيتي، حيث ساعدهم على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الرابعة تواليًا".

وتابع التقرير: "ما يبدو واضحًا هو أن ظهور رودري القوي يبدد الحلم النهائي لجماهير ريال مدريد، الذين كانوا يأملون في احتكار منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية بنسبة 100% لريال مدريد، مع إمكانية وجود فينيسيوس وجود بيلينغهام وكيليان مبابي في المراكز الثلاثة الأولى".

وأردف: "يبدو من المؤكد أن فينيسيوس سيكون أحد أفضل 3 لاعبين في العالم، لكن يبدو من الصعب أن يكون مبابي وبيلينغهام أيضًا ضمن المراكز الثلاثة الأولى، حيث لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لمبابي، الذي قدم موسمًا جماعيًا باهتًا نسبيًا مع باريس سان جيرمان (سجل 44 هدفًا، لكن فريقه خسر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند)، وكانت بطولة كأس الأمم الأوروبية فرصة للتعويض لم يستغلها جيدًا. حيث سجل هدفًا واحدًا (من ركلة جزاء) وصنع هدفًا آخر".

وأحرزت إسبانيا لقب "يورو 2024" للمرة الرابعة في تاريخها، لتنفرد بالرقم القياسي متفوقة على ألمانيا صاحبة 3 ألقاب.

وانتصرت إسبانيا في جميع مبارياتها السبع في طريقها إلى اللقب، حيث تغلبت على كل من إيطاليا، وكرواتيا، وألبانيا، في دور المجموعات، ثم جورجيا، وألمانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى إنجلترا في أدوار خروج المغلوب.