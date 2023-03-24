حارس بنما يحرم ميسي من تسجيل هدف من ضربة ركنية (فيديو)
حرم خوسيه كارلوس غويرا حارس منتخب بنما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف تاريخي خلال مواجهة الأرجنتين في مباراة ودية فجر اليوم الجمعة.
وحصل منتخب الأرجنتين على ضربة ركنية لعبها ميسي، وخدع الأخير الجميع بعدما حاول إدخال الكرة الشباك من علامة الركنية، لكن خوسيه كارلوس غويرا نجح في إبعاد الكرة عن مرماه إلى ركنية أخرى في الدقيقة الخامسة.
وسجل نازارينو بازان الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عادت من العارضة بعدما سددها ليونيل ميسي، وسجل ميسي هدفا رائعا من ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 89، ليفوز منتخب الأرجنتين 2/0 على بنما في مباراة ودية في أول مباراة له بعد التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.
واختار ليونيل سكالوني نفس التشكيلة الأساسية التي فازت على فرنسا في نهائي كأس العالم.
وسجل ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته أمام أكثر من 80 ألف متفرج هتفوا باسمه في ملعب مونومينتال.