حارس بنما يحرم ميسي من تسجيل هدف من ضربة ركنية (فيديو)

وسجل نازارينو بازان الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عادت من العارضة بعدما سددها ليونيل ميسي، وسجل ميسي هدفا رائعا من ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 89، ليفوز منتخب الأرجنتين 2/0 على بنما في مباراة ودية في أول مباراة له بعد التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

واختار ليونيل سكالوني نفس التشكيلة الأساسية التي فازت على فرنسا في نهائي كأس العالم.

وسجل ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته أمام أكثر من 80 ألف متفرج هتفوا باسمه في ملعب مونومينتال.