يورغن كلوب: نونيز لاعب كرة شامل ويمثل مصدر خطورة للمنافسين

ونجح اللاعب البالغ عمره 24 عامًا في تسجيل 12 هدفًا وصناعة أربعة أهداف في 35 مباراة بالدوري منذ انضمامه من بنفيكا البرتغالي العام الماضي مقابل 75 مليون يورو (79.85 مليون دولار).

وبعد معاناة نونيز أمام المرمى في موسمه الأول مع ليفربول، سجل مهاجم أوروغواي ثلاثة أهداف وصنع هدفًا في ست مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما سجل نونيز هدفًا وصنع آخر في الفوز 3-1 على لاسك في الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي.