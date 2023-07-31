أندريه أونانا ينفعل على ماغواير بعد خطئه في مباراة مانشستر يونايتد ودورتموند (فيديو)

ظهر أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، منفعلا بشدة على هاري ماغواير، مدافع الفريق، بعدما كاد يتسبب في تلقي شباك فريقه هدفا خلال المباراة الودية أمام بروسيا دورتموند، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليغانت" في الولايات المتحدة الأمريكية في ختام جولة "الشياطين الحمر" الخارجية.

واختتم مانشستر يونايتد جولته بالخسارة أمام بروسيا دورتموند (2-3) في مباراة ودية أقيمت في لاس فيغاس، فجر الاثنين.

وأنقذ حارس مرمى يونايتد الجديد، الكاميروني أندري أونانا فريقه من هدف مؤكد من تسديدة للعاجي سيباستيان هالر بعد خطأ جديد من مدافع يونايتد هاري ماغواير، مع الدقيقة الـ 47، لينفعل أونانا بشدة ويتجه نحو النجم الإنجليزي لمعاتبته.