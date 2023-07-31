أندريه أونانا ينفعل على ماغواير بعد خطئه في مباراة مانشستر يونايتد ودورتموند (فيديو)
ظهر أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، منفعلا بشدة على هاري ماغواير، مدافع الفريق، بعدما كاد يتسبب في تلقي شباك فريقه هدفا خلال المباراة الودية أمام بروسيا دورتموند، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليغانت" في الولايات المتحدة الأمريكية في ختام جولة "الشياطين الحمر" الخارجية.
واختتم مانشستر يونايتد جولته بالخسارة أمام بروسيا دورتموند (2-3) في مباراة ودية أقيمت في لاس فيغاس، فجر الاثنين.
وأنقذ حارس مرمى يونايتد الجديد، الكاميروني أندري أونانا فريقه من هدف مؤكد من تسديدة للعاجي سيباستيان هالر بعد خطأ جديد من مدافع يونايتد هاري ماغواير، مع الدقيقة الـ 47، لينفعل أونانا بشدة ويتجه نحو النجم الإنجليزي لمعاتبته.
وسجل ديوغو دالوت الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 24 لصالح مانشستر يونايتد.
قبل أن يرد دورتموند بهدفين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق، دونيل مالين، في الدقيقتين الـ 43 و44.
وفي الشوط الثاني، استطاع أنتوني إدراك التعادل لنادي مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 52.
ولكن في الدقيقة الـ 71، سجل يوسوفا موكوكو هدف بوروسيا دورتموند الثالث، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الألماني بنتيجة 3-2.
بعد هذه المباراة، سيعود مانشستر يونايتد إلى مدينته لمواجهة لينس وديًا يوم 5 أغسطس ثم سيسافر إلى دوبلن في إيرلندا لمباراة ودية أخيرة أمام أتلتيك بلباو يوم 6 أغسطس.
وكان مانشستر خاض 4 مباريات استعدادية ضد جاره ليدز (2-0)، وليون الفرنسي (2-0)، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة، ويتغلب على آرسنال (2-0) ويخسر أمام ريال مدريد (0-2)، الإسباني ثم أمام دورتموند.
ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في 14 أغسطس عندما يستقبل وولفرهامبتون في الجولة الأولى.