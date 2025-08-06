الحل الأقرب لإنقاذ الاتحاد السعودي من "أزمة" حراسة المرمى

كشفت تقارير إخبارية عن الحل الأقرب الذي قد تلجأ إليه إدارة نادي الاتحاد السعودي لحل أزمة مركز حراسة المرمى في الفريق، الذي يعاني في ظل إصابة بريدراغ رايكوفيتش.

ويواجه الاتحاد مأزقًا في ظل غياب حارسه الأساسي رايكوفيتش للإصابة، بينما استغنى مدربه الفرنسي لوران بلان عن محمد المحاسنة، ليبقى البديلان أسامة المرمش وحامد الشنقيطي، ما يدفعه للبحث عن حارس إضافي.

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ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن نادي الاتحاد دخل في سباق للتعاقد مع حارس مرمى القادسية أحمد الكسار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أندية الهلال والاتحاد والدرعية أبدت اهتمامًا بضم الحارس هذا الصيف، وتواصلت بشكل مباشر مع إدارة القادسية لمعرفة إمكانية التعاقد معه.

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ويمتد عقد الكسار مع القادسية حتى صيف عام 2027، ما يعني أن أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته سيحتاج إلى التوصل لاتفاق رسمي مع إدارة النادي.

ولعب الكسار 5 مباريات دولية بقميص المنتخب السعودي خلال تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، فقد نجح في تحقيق شباك نظيفة في مباراتين من أصل خمسة لقاءات، واستقبل خلالها 5 أهداف فقط.

في حين ذكرت تقارير أخرى أن الخيار البديل لـ"العميد" هو الاتجاه للتعاقد مع محمد العبسي، حارس الشباب.

وذكرت تقارير أخيرة أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع العبسي بعقد يمتد لأربعة مواسم، ويتبقى إتمام التفاصيل مع إدارة الشباب للإعلان الرسمي قريبًا.

ويطمح الاتحاد لبناء فريق قوي للدفاع عن لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين، والمنافسة في السوبر المحلي ودوري أبطال آسيا للنخبة.