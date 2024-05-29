مجاملات ريال مدريد مستمرة.. ماذا لو لم يفز الملكي بدوري الأبطال؟

في الأيام القليلة الماضية خرج علينا مجموعة كبيرة من نجوم ريال مدريد بتصريحات بشأن الكرة الذهبية ومصيرها وبدؤوا في توزيعها على بعضهم البعض.

جود بيلينغهام يرى أن فينيسيوس جونيور يجب أن ينال الجائزة، والبرازيلي نفسه تحدث عن مدى استحقاق الإنجليزي لها، ثم تطرق للحديث عن حصول توني كروس عليها مرة قبل أن يعتزل كرة القدم.

فخرج لوكا مودريتش وتحدث عن أحقية الثلاثي فينيسيوس وبيلينغهام وكروس، مؤكدًا أيضًا رغبته في فوز توني كروس بها.