منتخب المغرب يودّع كأس العالم للسيدات بعد الخسارة من فرنسا

ودَّع منتخب المغرب كأس العالم للسيدات بعد خسارته 4-صفر أمام فرنسا في دور الـ16 من البطولة، اليوم الثلاثاء.

وحقق المغرب أفضل إنجاز عربي وأفريقي في مشاركته الأولى في كأس العالم للسيدات.

وضغط منتخب فرنسا منذ البداية ليتقدم بعد مرور ربع ساعة بضربة رأس من المهاجمة كاديدياتو دياني بعد تمريرة عرضية من المدافعة المغربية الأصل سكينة القرشاوي.