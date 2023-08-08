منتخب المغرب يودّع كأس العالم للسيدات بعد الخسارة من فرنسا
ودَّع منتخب المغرب كأس العالم للسيدات بعد خسارته 4-صفر أمام فرنسا في دور الـ16 من البطولة، اليوم الثلاثاء.
وحقق المغرب أفضل إنجاز عربي وأفريقي في مشاركته الأولى في كأس العالم للسيدات.
وضغط منتخب فرنسا منذ البداية ليتقدم بعد مرور ربع ساعة بضربة رأس من المهاجمة كاديدياتو دياني بعد تمريرة عرضية من المدافعة المغربية الأصل سكينة القرشاوي.
وأضافت كنزة دالي الهدف الثاني بعد خمس دقائق إثر تمريرة عرضية من دياني.
وارتكبت المدافعة نسرين الشاد خطأ في إبعاد كرة سهلة بعدها بثلاث دقائق استغلته الهدافة التاريخية لفرنسا أوجيني لوسومي التي سجلت هدفًا لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب المغربي بثلاثية.
وتحسن أداء المغرب مع الشوط الثاني، حيث انفردت المهاجمة ابتسام جرايدي لكن الحارسة أبعدت الخطر عن مرماها.
وعادت أوجيني لتحرز هدفها الشخصي الثاني والرابع لفرنسا في الدقيقة الـ70 بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من البديلة فيكي بيشو.