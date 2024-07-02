سابقة في تاريخ الدوري التونسي.. فيفا يسلط عقوبة المنع من التعاقدات على 9 أندية بالدرجة الأولى

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة المنع من التعاقدات وتسجيل لاعبين جدد على 11 ناديًا تونسيًا من بينها 9 أندية في دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتعد العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة اليوم الثلاثاء سابقة تاريخية في كرة القدم التونسية، وذلك بعد يومين من انطلاق آجال تسجيل اللاعبين الجدد وفتح ميركاتو انتقالات اللاعبين الصيفي الذي يستمر حتى الساعات الأخيرة من شهر أغسطس 2024.

وتعيش الأندية التونسية منذ أكثر من 10 سنوات على وقع أزمة مالية غير مسبوقة؛ بسبب تراجع إيراداتها نتيجة القيود المفروضة على حضور الجماهير للمباريات، التي قُصِرَت على مشجعي الأندية المستضيفة، فضلًا عن تفاقم الديون جراء انفجار أجور اللاعبين وكثرة التعاقدات الأجنبية الأمر الذي أنجز عنه تراكم الديون ولجوء أولئك اللاعبين للجنة النزاعات بالفيفا من أجل استلام أموالهم.

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أوقات لوضعيات النوادي بخصوص قيد اللاعبين الجدد، وذلك مع افتتاح فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الاتحاد الدولي إن 27 ناديا ممنوعة من التعاقدات لفترة أو أكثر حتى خلاص جميع ديونها وإثبات ذلك، فيما كانت المفاجأة مدوية في الأوساط الكروية التونسية بعد وجود 11 فريقا تونسيا في القائمة السوداء من بينها 9 فرق في الدوري الممتاز.

والأندية الممنوعة في تونس من التعاقدات لفترة أو أكثر هي النجم الساحلي (5 قضايا) والنادي الإفريقي (7 قضايا) والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي واتحاد بن قردان واتحاد تطاوين ونجم المتلوي ومستقبل سليمان (بين قضية واحدة و4 قضايا).

كما مُنِع فريقا مستقبل رجيش وهلال الشابة المنتميين للدرجة الثانية من التعاقدات لفترات متفاوتة.

وكان النادي الإفريقي، ثاني الأندية التونسية تتويجا بالألقاب المحلية، أول فريق أزمة غير مسبوقة ظهرت في تراكم ديونه التي ناهزت 60 مليون دينار (أكثر من 20 مليون دولار) بين عامي 2014 و2024 وذلك بعد رفع أكثر من 42 قضية ضده في أروقة فيفا.

وخلال موسم 2023 ـ 2024 تزايد عدد قضايا الأندية التونسية في أروقة لجنة النزاعات في "فيفا" لتصل إلى 11 ناديا من بينها تسعة في الدوري الممتاز في سابقة لم تشهدها الكرة التونسية من قبل.

يشار إلى أن أندية الترجي التونسي بطل الدوري والملعب التونسي بطل مسابقة الكأس وقوافل قفصة ومستقبل المرسى والنادي البنزرتي لم تشملها عقوبة المنع من التعاقدات.