الزمالك يرفع سقف توقعات جماهيره بصفقات من العيار الثقيل

الأسماء المطروحة

برزت أسماء المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي، كأبرز صفقتين محتملتين للزمالك خلال الموسم المقبل.

وأكد الإعلامي خالد الغندور المقرب من إدارة الزمالك أن أمير مرتضى منصور سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء المفاوضات مع نادي الجزيرة الإماراتي حيث يلعب أشرف بن شرقي.

كما يسعى أمير –وفقًا لكلام الغندور- إلى إقناع فرجاني ساسي بإنهاء التزاماته في قطر، والعودة من جديد إلى صفوف الفريق الأبيض.

أما اللاعب الثالث فهو إمام عاشور، حيث هناك تفكير في إعادته للزمالك مرة أخرى بعد جلوسه حبيسًا لدكة الاحتياطي في نادي ميتلاند الدنماركي.

ورحب مسؤولو الزمالك بعودة إمام عاشور مجددًا إلى القلعة البيضاء، في انتظار معرفة طلبات نادي ميتلاند الدنماركي المادية، خاصة بعد أن أبلغ "عاشور" مسؤولي الزمالك برغبته في العودة للفريق الأبيض الموسم المقبل.

الاسم الرابع الذي تم طرحه في وسائل الإعلام هو السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، ولكن لم يرد أي مسؤول زملكاوي بالنفي أو الإيجاب، وكذلك اللاعب نفسه لم يرد على تلك التقارير.

عودة المعارين

الزمالك – وفقًا لتسريبات خرجت من إدارة القلعة البيضاء- لن يكتفي بتلك الصفقات، بل سيحاول التعاقد مع لاعبين آخرين مثل يسرى وحيد لاعب الترسانة، والكاميروني أمبرويس أيونجو، لاعب فريق مونبلييه الفرنسي السابق، وعبده سمانة مهاجم فريق بلدية المحلة، فضلًا عن عودة المعارين.

واستقرت لجنة الكرة على عودة محمود علاء بعد نهاية إعارته للاتحاد السكندري، ويوسف أوباما بعد نهاية مشواره مع الحزم السعودي، وحمد علاء، وأسامة فيصل، المعارين للبنك الأهلي.

هل تسمح ظروف النادي المالية بتلك التعاقدات؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن خزينة النادي لن تتحمل وحدها تلك الصفقات، مؤكدًا أن الراعي الرسمي سيكون شريكًا في تمويلها.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن "شركة النيل للتطوير العقاري" ستساهم بجزء كبير من الصفقات مقابل رعاية النادي.

وشدد المصدر على وجود سيولة مالية كافية، خاصة بعد تجديد اشتراكات الأعضاء، نافيًا وجود أزمة مالية كما تحدث مرتضى منصور رئيس النادي المعزول عن منصبه.