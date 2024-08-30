المسيرة مستمرة.. استدعاء كريستيانو رونالدو لقائمة منتخب البرتغال

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر القادم في شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب البرتغال ضد كرواتيا يوم الخميس المقبل بمدينة لشبونة ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية قبل مواجهة اسكتلندا يوم 9 سبتمبر المقبل.

قائمة منتخب البرتغال شهدت استدعاء كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي صاحب الـ 39 عامًا.

وتواجد رونالدو على رأس القائمة المستدعاة من جانب مارتينيز بعد شكوك حول استمرار مسيرة النجم البرتغالي الدولية بداعي تراجع مستواه في بطولة كأس أوروبا الأخيرة "يورو 2024".

وودع منتخب البرتغال منافسات اليورو أمام فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية، بينما لم يستطع رونالدو تسجيل أي أهداف في البطولة القارية.

وشهدت القائمة البرتغالية استدعاء القوة الضاربة، وعلى رأسهم برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وديوغو غوتا نجم ليفربول الإنجليزي ورافايل لياو نجم ميلان الإيطالي وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وجواو فيليكس العائد إلى صفوف تشيلسي.

وخلت القائمة من اسم جواو كانسيلو المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الهلال السعودي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.