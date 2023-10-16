في مباراة الفرص الضائعة.. الجزائر تتعادل مع 10 من لاعبي مصر وديا (فيديو)

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير كانون الثاني و11 فبراير شباط المقبلين، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026.

سجل حمدي فتحي هدف التقدم في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد ركلة حرة نفذها محمود حسن (تريزيغيه) لتذهب لعلي جبر عند القائم البعيد ليهيأ الأخير الكرة لفتحي الذي أودعها برأسه في الشباك.

وتعادل إسلام سليماني للجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من يوسف عطال.

وشهد الشوط الأول طرد محمد هاني مدافع منتخب مصر ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 27 بسبب تدخل على أحمد توبة لاعب الجزائر.