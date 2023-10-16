في مباراة الفرص الضائعة.. الجزائر تتعادل مع 10 من لاعبي مصر وديا (فيديو)
تعادل منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره الجزائري 1-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، اليوم الإثنين، في مباراة مثيرة شهدت إضاعة العديد من الفرص من المنتخبين.
ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير كانون الثاني و11 فبراير شباط المقبلين، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026.
سجل حمدي فتحي هدف التقدم في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد ركلة حرة نفذها محمود حسن (تريزيغيه) لتذهب لعلي جبر عند القائم البعيد ليهيأ الأخير الكرة لفتحي الذي أودعها برأسه في الشباك.
وتعادل إسلام سليماني للجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من يوسف عطال.
وشهد الشوط الأول طرد محمد هاني مدافع منتخب مصر ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 27 بسبب تدخل على أحمد توبة لاعب الجزائر.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره الزامبي 1-صفر بهدف فتحي في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين يوم الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد.
وفازت الجزائر 5-1 على الرأس الأخضر وديا يوم الخميس الماضي.
وتلعب الجزائر في نهائيات أفريقيا المقبلة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.
بينما تخوض مصر غمار البطولة بالمجموعة الثانية مع موزامبيق والرأس الأخضر وغانا.