أظهر المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي ، تطوره البدني بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" لتبادل الصور.

وظهر صلاح بعضلات بارزة مع تطور بدني لافت من خلال صورة نشرها في صالة الألعاب الرياضية.

ونالت هذه الصورة تفاعلًا من متابعي النجم المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقارنات بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي من ناحية التطور البدني.

ومن المعروف عن رونالدو شغفه المستمر بخوض التدريبات البدنية الشاقة، والالتزام ببرامج غذائية وصحية للحفاظ على جاهزيته ومردوده بالشكل المناسب.

ونجح رونالدو في الاستمرار بالمستطيل الأخضر حتى عامه الـ 39 وسط توقعات بالاستمرار حتى كأس العالم 2026 على أقل تقدير.

ويبلغ محمد صلاح، حاليًا، من العمر 32 عامًا، كما أنه يخوض موسمه الأخير في عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وانضم اللاعب المصري إلى صفوف ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي في صيف 2017، وساهم بتحقيق العديد من البطولات، على رأسها: لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، كما ساهم في عودة لقب الدوري الإنجليزي إلى قلعة آنفيلد بعد غياب طويل.

وتحيط الشكوك بمستقبل صلاح مع ليفربول، وسط تكهنات بإمكانية رحيل النجم المصري إلى الدوري السعودي، في الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع الريدز.