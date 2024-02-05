مودريك يتحدى مشجعا انتقد غيابه عن تسجيل الأهداف (صورة)
دخل الأوكراني ميخايلو مودريك، مهاجم نادي تشيلسي، في سجال مع مشجع انتقد أداءه بشدة في الخسارة أمام وولفرهامبتون 2-4.
سأدفع لك من جيبي مقابل كل هدف تسجله.. أرجوك سجل الأهداف لصالحنا فقط
من سجال مودريك والمشجع
وبعث المشجع رسالة لمودريك عبر موقع "إنستغرام" كتب فيها: "ماذا يحصل معك أيها الوغد، هل نسيت كيف تلعب الكرة؟".
وأضاف المشجع في رسالته: "يجب أن يحدث تغيير.. ربما عليك أن تجري تمارين واحد ضد واحد، في كل مرة تلعب فيها نشعر أن الفريق ينقص لاعباً".
ورد عليه مودريك: "تعال والعب ضدي مقابل 10 آلاف إسترليني".
وعاد المشجع ليرد مرة أخرى: "سأدفع لك من جيبي مقابل كل هدف تسجله.. أرجوك سجل الأهداف لصالحنا فقط".
وواصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارة قاسية 2-4 أمام ضيفه وولفرهامبتون، أمس الأحد، في الجولة 23 للمسابقة.
وتوقف رصيد تشيلسي الذي خسر 1-4 أمام ليفربول، في الجولة الماضية، عند 31 نقطة في المركز 11.