مودريك يتحدى مشجعا انتقد غيابه عن تسجيل الأهداف (صورة)

وبعث المشجع رسالة لمودريك عبر موقع "إنستغرام" كتب فيها: "ماذا يحصل معك أيها الوغد، هل نسيت كيف تلعب الكرة؟".

وأضاف المشجع في رسالته: "يجب أن يحدث تغيير.. ربما عليك أن تجري تمارين واحد ضد واحد، في كل مرة تلعب فيها نشعر أن الفريق ينقص لاعباً".

ورد عليه مودريك: "تعال والعب ضدي مقابل 10 آلاف إسترليني".

وعاد المشجع ليرد مرة أخرى: "سأدفع لك من جيبي مقابل كل هدف تسجله.. أرجوك سجل الأهداف لصالحنا فقط".