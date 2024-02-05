ميخايلو مودريك
ميخايلو مودريك رويترز

مودريك يتحدى مشجعا انتقد غيابه عن تسجيل الأهداف (صورة)

دخل الأوكراني ميخايلو مودريك، مهاجم نادي تشيلسي، في سجال مع مشجع انتقد أداءه بشدة في الخسارة أمام وولفرهامبتون 2-4.

سأدفع لك من جيبي مقابل كل هدف تسجله.. أرجوك سجل الأهداف لصالحنا فقط
من سجال مودريك والمشجع

وبعث المشجع رسالة لمودريك عبر موقع "إنستغرام" كتب فيها: "ماذا يحصل معك أيها الوغد، هل نسيت كيف تلعب الكرة؟".

وأضاف المشجع في رسالته: "يجب أن يحدث تغيير.. ربما عليك أن تجري تمارين واحد ضد واحد، في كل مرة تلعب فيها نشعر أن الفريق ينقص لاعباً".

ورد عليه مودريك: "تعال والعب ضدي مقابل 10 آلاف إسترليني".

وعاد المشجع ليرد مرة أخرى: "سأدفع لك من جيبي مقابل كل هدف تسجله.. أرجوك سجل الأهداف لصالحنا فقط".

وواصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى خسارة قاسية 2-4 أمام ضيفه وولفرهامبتون، أمس الأحد، في الجولة 23 للمسابقة.

وتوقف رصيد تشيلسي الذي خسر 1-4 أمام ليفربول، في الجولة الماضية، عند 31 نقطة في المركز 11.

تشيلسي

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