بوكيتينو يدعو لاعبي تشيلسي لتحسين الأسلوب الدفاعي

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الإنجليزي قبل مواجهة إيفرتون، إنه يتعين على لاعبي فريقه اللندني العمل على تحييد خطورة الكرات العالية للخصوم، وتجنب استقبال أهداف من التمريرات العرضية للمنافسين.

وسيلتقي تشيلسي العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي مع إيفرتون الذي يحتل المركز الـ17 بين فرق البطولة العشرين غدا الأحد.

ويقود هجوم النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفرت-لوين الذي يتميز بقوته البدنية ومهاراته في ألعاب الهواء.