تأهل اليونان والبرازيل وإسبانيا لبطولة كرة السلة الأولمبية للرجال

تأهلت منتخبات اليونان وإسبانيا والبرازيل وبويرتوريكو للمنافسة ضمن 12 فريقًا في بطولة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024 بعد تجاوزهم التصفيات.

وبعد نهائيات كأس العالم العام الماضي التي منحت سبعة أماكن أولمبية تنافس 24 فريقًا على المراكز الأربعة المتبقية في أربع بطولات أقيمت في اليونان ولاتفيا وإسبانيا وبويرتوريكو.

وحصل الفريق الأول في كل بطولة على بطاقة التأهل إلى باريس، لينضم إلى فرنسا المضيفة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب السودان واليابان وصربيا وألمانيا.

واستغلت اليونان بقيادة يانيس أنتيتوكومبو اللعب على أرضها، وفازت على كرواتيا 80-69 في نهائي المنافسة التي أقيمت في مدينة بيرايوس الساحلية، وتعود للمشاركة في الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر 16 عامًا.

وأسهم أنتيتوكومبو في فوز اليونان بتسجيل 23 نقطة.

وستنضم اليونان إلى المجموعة الأولى في الألعاب الأولمبية إلى جانب منتخبات أستراليا وكندا وإسبانيا بعد أن ضمن المنتخب الإسباني ظهوره الأولمبي السابع على التوالي بفوزه على جزر الباهاما 86-78 في نهائي دورة تصفيات فالنسيا الإسبانية.

وبتأهل إسبانيا حصل لاعبها رودي فرنانديز لاعب ريال مدريد على فرصة المشاركة في الألعاب الصيفية للمرة السادسة، وهو رقم قياسي على مستوى منافسات كرة السلة للرجال.

وستسعى إسبانيا التي حصلت على ثلاث ميداليات فضية وبرونزية إلى تحسين مركزها السادس في ألعاب طوكيو الأخيرة.

وبعد غيابها عن أولمبياد طوكيو ستعود سلة البرازيل أيضًا إلى الألعاب بفوزها الساحق على لاتفيا المضيفة 94-69 في النهائي.

وسيشارك المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية في الألعاب الصيفية للمرة الـ16 بعد هيمنته خلال المواجهة مع لاتفيا بفضل تألق لاعبه برونو كابوكلو الذي سجل 21 نقطة.

وتستهل البرازيل مسيرتها الأولمبية في ليل بمواجهة فرنسا صاحبة الأرض والجمهور في الـ27 من يوليو الجاري، كما ستواجه ألمانيا اليابان ضمن المجموعة الثانية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة عندما تغلبت بويرتوريكو على ليتوانيا 79-68 في سان خوان لتحجز المقعد الأولمبي الأخير، وتعود إلى الألعاب للمرة الأولى منذ 2004.

وستنضم بورتوريكو إلى حاملة اللقب الولايات المتحدة وصربيا وجنوب السودان في المجموعة الثالثة.