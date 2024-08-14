كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الفريق تتخوف من رحيل أحمد سيد "زيزو" والموافقة على عرض نيوم السعودي لعدة أسباب.

وكان نادي نيوم، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو"، قدم عرضًا رسميًّا لشراء زيزو من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار تُدفع بالتقسيط، بواقع الجزء الأكبر من المبلغ وقت إتمام الصفقة والجزء المتبقي يتم دفعه في فترة من 3 إلى 6 أشهر.

وبالتزامن مع العرض السعودي، دخل نادي العربي القطري في مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم زيزو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إدارة الزمالك متخوفة من إمكانية انتقال "زيزو" إلى النادي الأهلي في المواسم المقبلة بعد انتهاء عقده مع نيوم، على غرار ما حدث مع إمام عاشور، الذي رحل إلى ميتلاند الدنماركي، ثم انتقل إلى الغريم التقليدي، الأهلي.

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وأضاف: "إدارة النادي الأبيض عقدت جلسة مع (زيزو) بشأن هذا الأمر والتخوف من إمكانية عودته إلى الأهلي مستقبلًا".

وتابع المصدر: "زيزو نفى هذا الأمر تمامًا، وأكد لحسين لبيب، رئيس النادي، أن هذا خارج حساباته تمامًا وغير صحيح".

وأتم "زيزو أكد أنه لن يعود إلى الدوري المصري إلا لارتداء قميص نادي الزمالك فقط حال انتهاء مسيرته الاحترافية".

يذكر أن زيزو يتبقى في عقده موسم مع نادي الزمالك، ويحق له التوقيع مجانًا لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

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وترفض جماهير الزمالك بشدة رحيل اللاعب عن الفريق، في ظل تأثيره الكبير، داخل الملعب، علمًا أن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية قوية.

يذكر أن زيزو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد المغرب في مباراة الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

واضطر زيزو لمغادرة ملعب المباراة في وقت مبكر، قبل استقبال المنتخب المصري 6 أهداف، ليخسر بنتيجة 0-6.