حقيقة عرض الشمال القطري للتعاقد مع نجم الأهلي المصري

ارتبط اسم اللاعب الجزائري أحمد قندوسي ، نجم الأهلي المصري المعار إلى سيراميكا كليوباترا ، بالرحيل إلى الدوري القطري في الموسم المقبل.

وترددت أنباء حول تلقي قندوسي عرضًا للرحيل إلى نادي الشمال الذي سيلعب له مواطنه بغداد بونجاح في الموسم المقبل، بعد إعلان ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية ارتباطه بنادي السد القطري.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات لإذاعة "أون سبورت" ، اليوم الخميس، إنه استفسر من مسؤولي القلعة الحمراء حول حقيقة هذا العرض، ولكنهم أكدوا عدم وصول أي عرض رسمي لبيع اللاعب.

وأضاف:" قندوسي مكسب لأي فريق، ولكن تحديد مستقبله سيكون قراره وليس قرار إدارة الأهلي كما يتصور البعض خاصة أن اللاعب يرفض تحديد وجهته القادمة من جانب مسؤولي الأهلي وطلب فقط تحديد مصيره بالعودة بعد تجربة الإعارة من عدمه".

وانضم أحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي في يناير 2023 قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

ورحل قندوسي مع بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا والذي تألق معه بشكل لافت للنظر، وسجل 8 أهداف بالدوري المصري هذا الموسم وصنع مثلها.

وانضم اللاعب صاحب الـ 25 عامًا مؤخرًا إلى منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الذي منحه فرصة اللعب لمحاربي الصحراء بعد تألقه مع منتخب المحليين من قبل.