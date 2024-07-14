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رياضة

بداية صادمة.. ساديو ماني يهدر ضربة جزاء بغرابة في ودية النصر (فيديو)

بداية صادمة.. ساديو ماني يهدر ضربة جزاء بغرابة في ودية النصر (فيديو)
ساديو ماني
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 3:14 م

بدأ السنغالي ساديو ماني مسيرته هذا الموسم مع نادي النصر على نحو صادم، في ظهوره الأول خلال المباراة الودية مع نادي لوليتانو، استعدادًا للموسم الجديد، خلال المعسكر الإعدادي الخارجي، الذي ينظم حاليًا في مدينة فارو البرتغالية.

وتعادل نادي النصر السعودي 1-1، في أولى وديات الموسم الجديد.

وانتهى الشوط الأول بتفوّق النادي البرتغالي 1-0، ولكن النصر تعادل عن طريق محمد مران، في الدقيقة 52، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية رائعة من ساديو ماني.

ورغم البينية التي جاء منها الهدف، إلا أن ساديو ماني أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة؛ فقد سدد الكرة بشكل غريب، حيث أطاح بها أعلى المرمى، لتطاله انتقادات جماهير النصر على منصات التواصل.

 

وانتقل ساديو ماني إلى النصر السعودي في صيف 2023، قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعد فسخ عقده آنذاك مع بطل البوندسليغا. 

لكن ظهوره في دوري المحترفين السعودي كان متواضعا، ليصبح رحيله عن النصر أمرا واردا ووشيكا في حال التوصل لاتفاق مع ناديه السابق سالزبورغ النمساوي.

وخلال موسم 2023 ـ 2024، خاض ماني 32 مباراة مع النصر 41 في المسابقات كلها، من بينها 32 مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 13 هدفا، وصنع 8، لكن النصر، تحت قيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وماني وعدد من النجوم الآخرين، لم يحرز أي لقب رسمي في الموسم الماضي.

النصر السعوديأخبار نادي النصرالنصر

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