ضربة موجعة للترجي التونسي قبل نهائي كأس السوبر

تحولت مباراة نهائي كأس السوبر التونسي لموسم 2024 ـ 2025، التي ينتظر أن تجمع بين الترجي بطل الثنائية، والفائز من مباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري إلى هاجس قوي لدى مشجعي الترجي بسبب المستجدات الطارئة على الفريق في الفترة الماضية.

وشارك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025، التي اختتمت الأحد الماضي في الولايات المتحدة وتوج بها تشيلسي الإنجليزي على حساب باريس سان جيرمان.

ورغم أن الترجي لم يتأهل للدور الثاني من البطولة، فإنه ترك انطباعات جيدة ونال رضاء جماهيره بعدما حقق أول انتصار للأندية العربية كلها في منافسات الدور الأول وذلك على حساب غالاكسي لوس أنجلوس الأمريكي (1 ـ0).

أخبار ذات علاقة الترجي التونسي يردّ على هروب الأجانب بالإعلان عن 3 تعاقدات جديدة

وفجّر عدد من لاعبي الترجي الأجانب وعلى رأسهم الجزائري يوسف بلايلي أزمة حقيقية داخل الفريق بعد الغياب غير المتوقع عن استئناف التدريبات استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وبدأ الفريق الأحمر والأصفر التدريبات للموسم الجديد يوم الاثنين 7 يوليو، لكن المدرب ماهر الكنزاري فوجئ بغياب ما لا يقل عن 6 لاعبين كانوا إلى وقت غير بعيد من الركائز في التشكيلة.

أخبار ذات علاقة ما سبب تمرّد 3 نجوم أجانب على الترجي التونسي بعد مونديال الأندية؟

واندلعت أزمة غياب اللاعبين الأجانب عندما قرر يوسف بلايلي ورودريغو رودريغيز ويان سان مقاطعة التدريبات دون سابق إنذار، في حركة اعتبرها الكثير من المتابعين للترجي أنها تأتي في سياق رغبتهم في الحصول على امتيازات مالية إضافية وزيادات في الرواتب بعد حصول الفريق على مكافآت كبيرة من مشاركته المونديالية وصلت إلى ما يقارب 12 مليون دولار.

وقبل مواجهة نهائي كأس السوبر يوم 3 أغسطس المقبل، وجد المدرب ماهر الكنزاري نفسه إزاء مأزق حقيقي بغياب أبزر لاعبي التشكيلة التي كانت قادت الفريق للتتويج بالثنائية في تونس 2024 ـ 2025.

وتأكد غياب كل من يوسف بلايلي ويان ساس اللذين قاطعا التدريبات، بجانب رودريغو رودريغيز وروجر أهولو اللذين لا يزالان في خلاف مع الفريق حول صيغة فسخ العقد، وذلك في ضوء رفضهما فك الارتباط بالتراضي.

أخبار ذات علاقة هل قرر يوسف بلايلي الرحيل عن الترجي التونسي قبل بداية الموسم الجديد؟

ويضاف إلى هؤلاء اللاعبين الأربعة ياسين مرياح الذي خضع الأسبوع الجاري لعملية جراحية ثانية بعد الإصابة في كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن يغيب لأكثر من 4 أسابيع ما يعني أنه لن يشارك في مباراة السوبر يوم 3 أغسطس ومباراتي الجولتين الأولى والثانية من الدوري، يومي 9 و16 من الشهر ذاته.

وتوّج الترجي بلقب كأس السوبر التونسي 2023 ـ 2024 في فبراير الماضي بعد الفوز على الملعب التونسي في النهائي (2 ـ 0).

وتقام يوم 27 يوليو الجاري مباراة فاصلة بين الاتحاد المنستيري وصيف بطل الدوري، والملعب التونسي وصيف الفائز بالكأس، لتحديد الطرف الثاني الذي سيواجه الترجي في نهائي السوبر.