آخر تطورات أزمة أوسوريو مع نادي الزمالك

وتوجه أوسوريو، عصر اليوم الإثنين، إلى مقر اتحاد الكرة المصري، لتقديم شكوى ضد إدارة الزمالك بعد قرار إقالته عقب الخسارة أمام نادي زد في الدوري المصري.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري أمام زد.

وتجمد رصيد الزمالك بعد هذه الهزيمة عند 8 نقاط في المركز السادس بجدول الدوري المصري من 6 مباريات.

وخلال تواجده في مقر اتحاد الكرة، طلب أوسوريو عقد جلسة شخصية مع رئيس الاتحاد جمال علام، إلا أن الأخير لم يكن متواجدًا، وتم الاعتذار للمدرب الكولومبي الذي انتظر طويلا، حتى حضر.

وطلب أوسوريو خلال الاجتماع مع جمال علام، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، أن يحصل على مستحقاته المالية كاملة ولا يتم تقسيطها.

ورد عليه رئيس اتحاد الكرة المصري بأن الاتحاد لا يتدخل في مشاكل الأندية مع المدربين وفق القانون، وإذا أراد ذلك عليه كتابة طلب رسمي وفق سير الإجراءات القانونية.

وتبلغ مستحقات أوسوريو ثلاثة أشهر متأخرة من راتبه، بالإضافة إلى شهرين كشرط جزائي.