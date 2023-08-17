ميسي ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

وحسب بيان يويفا، فإن ميسي نجم باريس سان جيرمان السابق، وإنتر ميامي الأمريكي الحالي ينافس على الجائزة رفقة نجمي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وإيرلينغ هالاند.

وحقق ثنائي مانشستر سيتي رباعية تاريخية رفقة النادي الإنجليزي عبر التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي.

من جهته حقق ميسي لقب الدوري الفرنسي، وكأس العالم 2022 في قطر.

وحقق هالاند جوائز فردية مميزة خلال العام الماضي، بالتتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إنجلترا من عدة جهات، وكذلك جائزة أفضل لاعب في ناديه عن الموسم الماضي.