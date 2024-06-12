كيليان مبابي يتوقع طرفي نهائي يورو 2024

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن توقعاته بشأن المنتخبات المراهنة على لقب كأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق، يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.

ويخوض المنتخب الفرنسي المتوج بطلًا لأوروبا في مناسبتين عام 1984 ثم عام 2000، يورو 2024 ضمن المجموعة الرابعة، حيث يواجه النمسا في افتتاح مشاركته قبل أن يلعب ضد هولندا وبولندا.

وقال كيليان مبابي: "يظل منتخب ألمانيا منافسا كبيرا وواحدا من المنتخبات التي لا تدخل غمار المشاركة في مسابقة إلا من أجل الفوز بلقبها".

وأضاف المهاجم المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد: "أتوقع أن ينتفض منتخب ألمانيا بعد عروضه الأخيرة، هذا "الفريق العظيم" قادر على أن يكون في النهائي، أنا لا أعارض مواجهة المانشافت في المباراة النهائية من أجل اللقب الكبير".