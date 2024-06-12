كيليان مبابي يتوقع طرفي نهائي يورو 2024
كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن توقعاته بشأن المنتخبات المراهنة على لقب كأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق، يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.
ويخوض المنتخب الفرنسي المتوج بطلًا لأوروبا في مناسبتين عام 1984 ثم عام 2000، يورو 2024 ضمن المجموعة الرابعة، حيث يواجه النمسا في افتتاح مشاركته قبل أن يلعب ضد هولندا وبولندا.
وقال كيليان مبابي: "يظل منتخب ألمانيا منافسا كبيرا وواحدا من المنتخبات التي لا تدخل غمار المشاركة في مسابقة إلا من أجل الفوز بلقبها".
وأضاف المهاجم المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد: "أتوقع أن ينتفض منتخب ألمانيا بعد عروضه الأخيرة، هذا "الفريق العظيم" قادر على أن يكون في النهائي، أنا لا أعارض مواجهة المانشافت في المباراة النهائية من أجل اللقب الكبير".
والتقت ألمانيا وفرنسا وديًا في 23 مارس الماضي، وفاز منتخب المانشافت (2 ـ 0) لكن هداف كأس العالم 2022، أكد أن تلك المباريات لا تعني الشيء الكثير وليست مقياسًا للجاهزية، مضيفًا: "نعم، لقد خسرنا أمامهم مؤخرًا (2-0)، لكنها مباراة ودية في النهاية، عمومًا الألمان موجودون دائمًا، وهم يتعافون سريعًا من إخفاقاتهم، نهائي فرنسا وألمانيا يوم 14 يوليو سيكون أمرًا عظيمًا، أتمنى بل أوقع على ذلك من الآن".
ويخوض كيليان مبابي الذي يملك في رصيده 79 مباراة دولية و47 هدفًا، النهائيات الثانية لأمم أوروبا، بعد أن شارك في وصول فرنسا إلى ثمن نهائي النسخة الماضية قبل الخروج أمام سويسرا بركلات الترجيح (5 ـ 4) بعد التعادل (3 ـ 3)
وتحتضن ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024 من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام الحالي، وسيقص منتخبا ألمانيا واسكتلندا شريط افتتاح النهائيات يوم الجمعة، في أولى مباريات المجموعة الأولى.