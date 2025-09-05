مفاجآت في تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح تشكيل الفراعنة في لقاء إثيوبيا مساء اليوم الجمعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب منافسيه.

ويغيب عن منتخب مصر مروان عطية لاعب وسط الأهلي بسبب تراكم البطاقات، بجانب محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، وياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ومصطفى فتحي جناح بيراميدز للإصابة.

وبحسب تقارير صحفية فإن تشكيل منتخب مصر المتوقع قد يشهد مفاجآت على رأسها جلوس مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي على مقاعد البدلاء لصالح أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أيضًا مشاركة خالد صبحي مدافع المصري على حساب حسام عبد المجيد لاعب الزمالك في خط الدفاع.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني– رامي ربيعة – خالد صبحي– محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود حسن "تريزيغيه".

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش - أسامة فيصل.