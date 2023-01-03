خليجي 25.. منتخب الكويت يعول على الشباب

وفشل المنتخب في بلوغ كأس آسيا 2019، وخرج من التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة والتي تقام في قطر نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

ومنذ 2013 تولى عشرة مدربين تدريب المنتخب الكويتي، وتأمل الجماهير في بداية جديدة مع المدرب البرتغالي روي بينتو.

وعلى الرغم من الهزيمة أمام العراق في آخر مباراة قبل انطلاق البطولة كان بينتو راضيا عن أداء الفريق.

وأبلغ بينتو موقع الاتحاد الكويتي على الإنترنت "حصلت على فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل البطولة والأداء كان مقنعا".