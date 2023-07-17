رسميًا: سيرجيو بوسكيتس يُجاور ميسي في إنتر ميامي
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم تعاقده رسميًا مع سيرجيو بوسكيتس بعقد يمتد حتى 2025.
وكان بوسكيتس (35 عامًا) قد أعلن، في مايو الماضي، نهاية علاقته مع برشلونة بعد 15 موسمًا عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني.
وقال إنتر ميامي في بيان رسمي إن بوسكيتس، الفائز بكأس العالم مع إسبانيا، وقائد برشلونة السابق، من أبرز لاعبي خط الوسط على الإطلاق، وسيلتحق بالتشكيلة خلال الأيام المقبلة.
ونقل النادي عن بوسكيتس قوله: "هذه فرصة استثنائية ورائعة، وأنا متحمس للتجربة، وأتطلع إلى هذه الخطوة في مسيرتي مع إنتر ميامي.. لا أستطيع الانتظار حتى أحقق النجاح الذي يتطلع إليه هذا النادي".
وخطف إنتر ميامي الأضواء، هذا الصيف، عندما أعلن التعاقد مع ليونيل ميسي، بعد مسيرة حافلة لقائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، وقبل التأكيد على وجوده إلى جوار بوسكيتس مرة أخرى.
وساعد بوسكيتس برشلونة في الفوز بتسعة ألقاب للدوري، و7 ألقاب لكأس الملك، و 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و 3 ألقاب لكأس العالم للأندية خلال 721 مباراة مع النادي.
وكان إنتر ميامي قد نشر، قبل أقل من شهر واحد، في فيديو تشويقي الارتباط مع بوسكيتس، لكن دون الكشف عن أي تفاصيل.