الأهلي المصري يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لليد على حساب بنفيكا البرتغالي

صعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي بطل الدوري الأوروبي بنتيجة 29-28.

كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة في المملكة العربية السعودية شهدت في ربع النهائي فوزًا مهمًا للأهلي الذي قدم عرضًا قويًّا أمام بنفيكا على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق قد فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وحصل أحمد خيري لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة بنفيكا البرتغالي.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى بفوزين على مضر السعودي، وبنفيكا البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي سوبر جلوب، ويضرب موعدًا مع الفائز من ماجديبورج الألماني والخليج السعودي، السبت المقبل.

وتأهل كيلسي البولندي وبرشلونة الإسباني إلى نصف نهائي سوبر جلوب، ليواجها بعضهما البعض في دور نصف النهائي.