بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات: ترتيب هدافي كأس العالم 2022

يتصدر 6 لاعبين ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم المقامة في قطر، برصيد هدفين بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات الثمانية، وشهدت 16 مباراة تسجيل 41 هدفا من 35 لاعبا.

وسجل كل من الإنجليزي بوكايو ساكا والإيراني مهدي طارمي والفرنسي أوليفيه جيرو والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني فيران توريس والبرازيلي ريتشارليسون هدفين لكل منهم، ليتصدروا ترتيب الهدافين في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.