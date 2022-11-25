بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات: ترتيب هدافي كأس العالم 2022
يتصدر 6 لاعبين ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم المقامة في قطر، برصيد هدفين بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات الثمانية، وشهدت 16 مباراة تسجيل 41 هدفا من 35 لاعبا.
وسجل كل من الإنجليزي بوكايو ساكا والإيراني مهدي طارمي والفرنسي أوليفيه جيرو والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني فيران توريس والبرازيلي ريتشارليسون هدفين لكل منهم، ليتصدروا ترتيب الهدافين في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.
وسجل 29 لاعبا هدفا واحدا لكل منهم أبرزهم ثنائي المنتخب السعودي سالم الدوسري وصالح الشهري والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والإسبانيون ألفارو موراتا وماركو أسينسيو وجافي والويلزي غاريث بيل ورحيم سترلينغ وجود بيلينغهام من إنجلترا.
وشهدت مباراة إنجلترا وإيران أكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا 7 أهداف، ومباراتا فرنسا أمام أستراليا، والبرتغال مع غانا، بـ5 أهداف لكل منهما، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي.
وفشل الإنجليزي هاري كين هداف نسخة روسيا 2018 في التسجيل خلال أول مباريات المنتخب الإنجليزي رغم الفوز بنتيجة 6/2 لكنه يتصدر ترتيب صانعي الأهداف رفقة البرتغالي برونو فيرنانديز بتمريرتين حاسمتين.
وفيما يلي ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى:
1. الإنجليزي بوكايو ساكا والإكوادوري إنيير فالنسيا والإيراني مهدي طارمي والفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني فيران توريس والبرازيلي ريتشارليسون: هدفان لكل منهم.