لمسة ساحرة من أردا غولر في تدريبات ريال مدريد (فيديو)
واصل التركي الواعد أردا غولر تألقه في تدريبات ريال مدريد استعدادا للموسم المقبل.
وخلال تدريبات ريال مدريد، اليوم الأحد، تلاعب غولر بمنافسيه قبل أن يلعب الكرة لزميله داني كارفاخال بطريقة ساحرة.
ومنذ وصوله إلى ريال مدريد قبل أيام سجل غولر العديد من الأهداف الرائعة؛ ما يبشر جماهير الفريق بمستوى مميز للاعب الذي سعى ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد معه قبل أن يختار الميرنغي.
وانتقل غولر لريال مدريد من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو بعقد حتى يونيو 2029.
ويلعب غولر في خط الوسط ويجيد اللعب بالقدم اليسرى.
وسجل غولر 9 أهداف وصنع 12 في 51 مباراة مع الفريق الأول لفنربخشة، كما سجل هدفا في 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد وديا مع ميلان وبرشلونة ويوفنتوس قبل أن يستهل مشواره في الليغا يوم 12 أغسطس بمواجهة أتلتيك بلباو.
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد ريال مدريد مع أردا غولر وجود بيلينغهام وأعاد إبراهيم دياز وفران غارسيا واستعار خوسيلو من إسبانيول.
وقد ينهي ريال مدريد السوق بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
ورحل عن ريال مدريد كريم بنزيما وماركو أسينسيو وخيسوس فاييخو وماريانو دياز وإدين هازارد.