لمسة ساحرة من أردا غولر في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

وانتقل غولر لريال مدريد من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو بعقد حتى يونيو 2029.

ويلعب غولر في خط الوسط ويجيد اللعب بالقدم اليسرى.

وسجل غولر 9 أهداف وصنع 12 في 51 مباراة مع الفريق الأول لفنربخشة، كما سجل هدفا في 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد وديا مع ميلان وبرشلونة ويوفنتوس قبل أن يستهل مشواره في الليغا يوم 12 أغسطس بمواجهة أتلتيك بلباو.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد ريال مدريد مع أردا غولر وجود بيلينغهام وأعاد إبراهيم دياز وفران غارسيا واستعار خوسيلو من إسبانيول.

وقد ينهي ريال مدريد السوق بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ورحل عن ريال مدريد كريم بنزيما وماركو أسينسيو وخيسوس فاييخو وماريانو دياز وإدين هازارد.