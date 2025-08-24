نادي الاتحاد السعودي يفتح الباب أمام رحيل نجم الفريق

فتح نادي الاتحاد السعودي الباب أمام رحيل لاعبه الفرنسي نغولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق منذ انضمامه قادمًا من تشيلسي.

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يفرط في جوهرة بورتو

وانضم كانتي إلى الاتحاد في صيف 2023 ضمن موجة النجوم الذين جذبهم مشروع تطوير كرة القدم السعودية، بعدما أنهى مسيرته مع تشيلسي متأثراً بكثرة الإصابات.

وخاض اللاعب موسمين ناجحين نسبياً، فقد شارك في 44 مباراة في موسمه الأول مسجلاً 4 أهداف وصانعاً 6، ثم خاض 35 مباراة الموسم الماضي أحرز فيها 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليحافظ على مكانه في قائمة منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب.

أخبار ذات علاقة وكيل كانتي يشن هجوما على إدارة الاتحاد السعودي

كانتي مطروح على أندية الدوري الفرنسي

بحسب شبكة "فوت ميركاتو"، فإن إدارة الاتحاد لن تتمسك بخدمات كانتي هذا الصيف، فيما بدأ وكيله منذ أيام البحث عن وجهة جديدة.

وتم عرض اسم كانتي على عدد من الأندية الفرنسية، أبرزها موناكو وباريس إف سي، كما طُرح أيضاً على نادي القادسية السعودي.

أخبار ذات علاقة مغامرة مخيفة.. 4 أشياء تدفع الاتحاد لرفض طلب كريم بنزيما

مستقبل مفتوح قبل المونديال

لم يتضح بعد ما إذا كان انتقال كانتي سيتحقق هذا الصيف، لكن في سن الرابعة والثلاثين تبدو أمامه فرصة لخوض تحدٍ جديد سواء في أوروبا أو الاستمرار في دوري روشن السعودي.

ويبقى قرار اللاعب محط متابعة من ديشامب الذي يعتبره عنصراً أساسياً، خصوصاً مع اقتراب كأس العالم المقبلة التي قد تمثل الفرصة الأخيرة لكانتي على الساحة الدولية.