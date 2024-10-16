عمر سيد معوض لاعب الأهلي المصري ينتقل إلى ريال بيتيس

أعلنت الشركة المسؤولة عن تسويق عمر سيد معوض، نجم الأهلي المصري، عن إتمام صفقة انتقاله إلى ريال بيتيس الإسباني.

وكشفت الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب، في فيديو دعائي عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، ارتداء نجل سيد معوض، الظهير الأيسر التاريخي للأهلي ومنتخب مصر، قميص ريال بيتيس الإسباني.

وكان اللاعب الشاب قد قضى فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023.

وخلال الفترة الأخيرة، أجرى عمر سيد معوض عملية جراحية في الرباط الصليبي، وذلك بعد إصابته في بطولة الجمهورية رفقة فريق 2006.

وأبرم عمر عقدا احترافيا مع الأهلي المصري في أكتوبر 2023 لمدة 4 سنوات.

وسيكون عمر سيد معوض ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني، بعد عمرو طارق لاعب بيتيس السابق، وأحمد حسام ميدو لاعب سيلتا فيغو السابق.