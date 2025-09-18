حصريا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في الإنتركونتننتال

ينتظر عشاق النادي الأهلي السعودي مواجهة نارية للفريق ضد منافسه بيراميدز المصري، مساء الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، على ستاد الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان الناديان تلقيا إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن موعد المواجهة على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا - أفريقيا - المحيط الهادي) في إطار مشوار بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وكشف الفيفا أنه في حال التعادل بأي نتيجة في الوقت الأصلي للمباراة، سيلجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة.

وحال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس إنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان بيراميدز تأهل لملاقاة الأهلي السعودي بعد عبوره عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة "3-0".

واعتمد "فيفا" إقامة مسابقة كأس إنتركونتيننتال سنويا ابتداء من العام الماضي، بدل كأس العالم للأندية بشكلها القديم مع إقامة مونديال الأندية بنسخته الحديثة كل 4 سنوات.

ويتأهل المتوج بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي إلى مباراة كأس التحدي أمام الفائز من ديربي الأمريكيتين في العاشر من ديسمبر المقبل بين كروس أزول المكسيكي، بطل كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس) لهذا العام والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.

ويلتقي بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي مع بطل الأمريكيتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر منصتي "الفيفا" الرسمية و"دازن"، بالإضافة لمنصة "شاهد".