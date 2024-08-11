كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن الأنباء التي ربطت السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، بإمكانية الانضمام لنادي الاتحاد، في الميركاتو الحالي.

وذكرت عدة تقارير سابقة أن ماني بات خارج أولويات النصر، كما أن لجنة الاستقطاب عرضت رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد.

ولكن الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، والقريب من إدارة النصر السعوي، قال عبر حسابه على منصة "إكس": "ليس صحيحاً أن النصر هو من عرض ساديو ماني على الاتحاد، بل الصحيح هو أن الاتحاد هو من طلب اللاعب السنغالي. النصر لم يقرر بعد والقرار سيكون خلال الأيام المقبلة".

ويبدو أن الاتحاد السعودي يستهدف ضم المزيد من الصفقات في الميركاتو الحالي بعد تعزيز صفوفه بالنجمين حسام عوار وموسى ديابي، اللذين تألقا مع الفريق خلال المواجهات الودية بالمعسكر التحضيري الأخير، قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي.

من جانبه، يستعد ماني لبدء موسمه الجديد بقميص النصر؛ إذ سيخوض فريقه مساء الأربعاء مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي أمام التعاون.

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وكان ماني انضم لصفوف النصر خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بايرن ميونخ.

وشارك اللاعب صاحب الـ32 عاماً بقميص النصر في الموسم الماضي بـ46 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً، وصنع 11.