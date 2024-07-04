والد بطل مباراة تركيا والنمسا يكشف سرا مثيرا حول التصدي التاريخي لنجله

‬كشف ماهر جونوك والد حارس مرمى‭ ‬منتخب تركيا ميرت جونوك إن العناية الإلهية لعبت دورا في تصدي ابنه المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي جمعت بلاده بالنمسا الإثنين الماضي في ثمن نهائي المسابقة.

وقاد ميرت جونوك المنتخب التركي للفوز 2-1 على النمسا والتأهل لدور الثمانية في بطولة أوروبا 2024، وذلك بعد تصدّ مذهل وتاريخي وفق وصف الكثير من الخبراء، وذلك قبل ثوان من إعلان الحكم عن نهاية المباراة وتأهل رفاق النجم ديميرال.

وبدا أن النمساوي كريستوف باومغارتنر سيدفع المباراة لوقت إضافي بضربة رأس رائعة لكن جونوك ألقى بنفسه إلى اليمين وأبعد الكرة بطريقة مذهلة لتصمد تركيا وتفوز بواحدة من أفضل مباريات البطولة حتى الآن.

وقال والده ماهر، حارس المرمى والمدرب السابق، لصحيفة تركية "موقف ابني وأدائه على أرض الملعب في الثانية الأخيرة جعلني أشعر بالسعادة، ربما صلوات ودعوات جميع مشجعي كرة القدم منعت هذا الهدف".

وأضاف أن "إبنه كان ممتنا أيضا لدعوات المشجعين الأتراك".

وأكد ماهر جونوك: "أعتقد أنه بروح الوحدة والتضامن هذه سنتغلب على العقبة الهولندية".

من جهته، قال ميرت جونوك حارس مرمى بيشكتاش، "لقد كان انتصارا عظيما، أود أن أشكر كل من صلّى من أجلنا، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وتواجه تركيا منتخب هولندا في دور الثمانية في برلين بعد غد السبت وهي المرة الأولى منذ 2008 التي تصل فيها إلى هذه المرحلة من النهائيات.