وجهت الملاكمة الروسية أزاليا أمينيفا تحديا خاصا إلى الجزائرية إيمان خليف، المتوجة بذهبية أولمبياد باريس 2024.

وواجهت إيمان خليف نظيرتها الروسية سابقا قبل نحو 17 شهرا، ونجحت في إسقاطها ببطولة العالم للملاكمة في نيودلهي.

وعقب ذلك استُبعِدَت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد 3 أيام من فوزها بالنزال على اللاعبة الروسية، وقال الاتحاد الدولي للملاكمة وقتها إن "إيمان أخفقت في تلبية المعايير الأهلية المطلوبة، وتتمتع بمزايا تنافسية على المنافسات الإناث الأخريات".

وهي الأزمة التي خرجت بسببها اللجنة الأولمبية أخيرا لتدافع عن إيمان خليف وحقها في التنافس وسط السيدات من وزنها، وكللت هذا المجهود في النهاية بحصد الذهبية في أولمبياد باريس.

ولكن يبدو أن اللاعبة الروسية أزاليا، لم تنس ما حدث لها أمام إيمان خليف وقرر تحديها مجددا، حيث نشرت فيديو موجها للنجمة الجزائرية، تقول فيه: "أريد منازلة إيمان خليف مجددا، حتى أبعث بها إلى أرض الحلبة بالقاضية".

وأضافت في رسالتها: "أريد أن أحطمها حتى أثأر لكل منافساتها اللاتي خسرن أمامها في أولمبياد باريس".

ونجحت إيمان خليف في الفوز على الصينية يانغ ليو المصنفة الخامسة، بنتيجة (5-0) في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

ورفعت إيمان خليف رصيد العرب إلى 5 ميداليات ذهبية في أولمبياد باريس حتى الآن، والثانية للجزائر بعد كايليا نيمور في جمباز متوازي مختلف الارتفاع.